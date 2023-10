Online bestellen & schnell abholen Cool! Steirischer "Interspar" hat nun einen Drive-in Fürstenfeld - Beim INTERSPAR-Hypermarkt in Fürstenfeld gibt es ab sofort den ersten INTERSPAR Drive-IN in ganz Österreich. Kunden können ganz einfach online ihre Bestellung aufgeben und diese schließlich beim Drive-IN abholen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) #GOODNews © Spar/ werner krug

Mit dem Drive-IN schafft INTERSPAR eine neue Möglichkeit Onlinebestellungen bequem entgegenzunehmen und macht damit das Einkaufen von Lebensmittel im INTERSPAR-Onlineshop für die Steiermark möglich. „Der Drive-In in Fürstenfeld ist eine österreichweite Neuheit bei INTERSPAR. Ich bin schon sehr gespannt auf das Feedback unserer Kundschaft“, erklärt INTERSPAR Österreich Geschäftsführer Johanes Holzleitner.

So funktioniert’s

Ganz simpel online auf interspar.at/lebensmittel eine Auswahl an Lebensmittel treffen. Mit ein paar Klicks kann alles bequem von zuhause via Smartphone, Tablet oder PC geordert werden. Ist die Bestellung einmal aufgegeben, erhalten Kunden per E-Mail die Bestellnummer. Als Abholungsart kann dann der Drive-IN in Fürstenfeld und ein bestimmtes Zeitfenster ausgewählt werden. Die bestellte Ware kann dann gemütlich mit dem Auto, auf einem für den Drive-IN gekennzeichneten Parkplatz, abgeholt werden. Die Kundschaft muss nur über die Drive-IN-Glocke den Namen sowie die Bestellnummer bekannt geben. Innerhalb von nur wenigen Minuten wird die Bestellung dann von einem INTERSPAR-Mitarbeiter in den Kofferraum geliefert.