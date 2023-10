Für 15-Jährige kam leider jede Hilfe zu spät Große Trauer in Kärnten nach Unfall­tragödie Kärnten - Nach der Tragödie am Samstagabend, dem 17. Dezember, herrscht tiefe Betroffenheit in Kärnten. Eine Mutter und ihre drei Kinder waren mit dem Auto auf der A2 verunfallt. Für die 15-jährige Tochter kam leider jede Hilfe zu spät. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) © Pixabay / Myriams-Fotos Artikel zum Thema Tragödie: 15-Jährige starb bei schwerem Unfall auf A2

Österreichweit verstarben vergangene Woche vier Personen im Straßenverkehr. Eine Verkehrstote hat auch Kärnten zu betrauen. Bei dem tragischen Verkehrsunfall am Samstag, dem 17. Dezember, kam eine 15-Jährige ums Leben. Wir berichteten. Das junge Mädchen wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert und erlag schließlich ihren Verletzungen. Die Lenkerin, ihre Mutter, sowie ihre beiden Geschwister wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. In Kärnten herrscht große Trauer nach dieser Tragödie.

Tiefste Anteilnahme

“An solchen Tagen ist es hart, eine Einsatzkraft zu sein”, schrieb die Feuerwehr Völkermarkt nach dem Unfall auf Facebook. Die Florianis berichteten über ein “Bild des Schreckens”, auf das sie nicht näher eingehen wollten. Ganz Kärnten fühlt mit der Familie mit und betrauert das verstorbene Mädchen. “Wir möchten der Familie unsere tiefste Anteilnahme zu Ihrem Verlust mitteilen”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Zahlreiche 5 Minuten-Leser bekundeten in den Kommentaren ihr aufrichtiges Beileid und wünschten der Familie viel Kraft für diese schwere Zeit – auch wir schließen uns dem an.

Insgesamt vier Verkehrstote in Österreich

Am Wochenende verunglückten in Österreich drei Verkehrsteilnehmer tödlich. Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten und der Steiermark beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit oder Ablenkung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter verwendete keinen Sicherheitsgurt. Vom 1. Jänner bis 18. Dezember 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 356 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 352, 2020 339 und 2019 401.