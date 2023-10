Für besondere Projekte Weihnachts­bonus für Vereine beim Stadtwerke-Crowdfunding Klagenfurt - Im Mai 2022 haben die Stadtwerke Klagenfurt, gemeinsam mit der „fairplaid GmbH“ eine Crowdfunding Plattform für Klagenfurter Vereine und Initiativen gestartet. Ziel dabei ist es, Menschen auf besondere Projekte aufmerksam zu machen, die sie dann mit kleinen Geldbeträgen unterstützen können. Aktuell läuft eine Weihnachtsaktion der „Klagenfurt-Crowd“ – Vereine profitieren dabei von einer zusätzlichen Finanzspritze. von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (262 Wörter) Werbung © Klagenfurt STW

Es weihnachtet auf der Klagenfurt-Crowd

Was haben ein Nachwuchssporttraining, Unterstützung für herrenlose Tiere und eine Kunstausstellung gemeinsam? Es sind Projekte die Klagenfurt und die Region lebenswerter machen. Wenn auch du noch Unterstützung bei der Umsetzung deines Herzensprojektes benötigst, dann melde dich jetzt auf der Klagenfurt-Crowd an und sichere dir eine exklusive Startfinanzierung von 1.000 Euro!

Als zusätzlichen Weihnachtsbonus wird auch noch jeder eingelangte Unterstützungsbetrag bis maximal 100 Euro verdoppelt!

Drei Projekte umgesetzt

Mittlerweile sind drei Projekte mit insgesamt 11.208 Euro und 123 UnterstützerInnen umgesetzt worden. Das allererste Projekt reichte der „Landesverband Kärnten Sportbowling“ ein, um Unterstützung für die Nachwuchsförderung seines Vereines zu sammeln. Die im Vorfeld festgelegte Zielsumme von 3000 Euro wurde mithilfe von 54 UnterstützerInnen weit übertroffen. Zwei weitere Projekte konnten binnen kurzer Zeit umgesetzt werden: Die „Soccer Girl Academy“ Kärnten bietet Mädchen zwischen 4 und 16 Jahren die Möglichkeit, beim Fußball spielerisch ihre physischen und mentalen Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern. Ebenfalls sportlich unterwegs ist das Beachvolleyball-Team Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic, die mit Hilfe der Crowdfund-Plattform ihre Profikarriere ankurbeln und in weiterer Folge ein nationales Trainingslager finanzieren wollen.

Was versteht man unter Crowdfunding generell?

Es ist eine Form von Finanzierung (englisch: „funding“), bei der über spezielle Plattformen eine Menge von Menschen (englisch: „crowd“) angesprochen und dazu aufgerufen wird, sich an Projekten, Produkten, Startups etc. finanziell zu beteiligen. Bei dieser „Schwarmfinanzierung“ werden im Vorfeld die benötigte Summe und erwartbare Gegenleistungen kommuniziert. Bei Erreichen der Summer erfolgt die Projektumsetzung, bei Nichterreichen fließt das Geld an die Beteiligten zurück.