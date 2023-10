Vier Tote in einer Woche 35-Jährige verlor im Straßen­verkehr ihr Leben Steiermark - Vergangene Woche verstarben in Österreich vier Personen im Straßenverkehr. Auch die Steiermark hat ein Todesopfer zu beklagen: Eine 35-jährige Frau verlor am Samstag, dem 17. Dezember, ihr Leben bei einem Autounfall. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © pixabay.com Artikel zum Thema Tödlicher Unfall: 35-Jährige starb noch an Ort und Stelle

In der vergangenen Woche verstarben vier Personen bei Verkehrsunfällen auf den Straßen Österreichs. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 17. Dezember 2022, in Katsch an der Mur, Steiermark. Eine 35-jährige Frau aus Murau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen, sodass sie noch an Ort und Stelle starb. 5 Minuten berichtete. Die Polizei vermutete, dass die Frau aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte.

Insgesamt vier Verkehrstote in Österreich

Am Wochenende verunglückten in Österreich drei Verkehrsteilnehmer tödlich. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten und der Steiermark beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit oder Ablenkung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter verwendete keinen Sicherheitsgurt. Vom 1. Jänner bis 18. Dezember 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 356 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 352, 2020 339 und 2019 401.