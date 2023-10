Start 2023 Steirischer Klima­check: Gesetze werden künftig auf Klima­auswirkungen geprüft Steiermark - Im Rahmen der Klima- und Energiestrategie 2030, kurz "KESS", hat sich das Land Steiermark mit dem neuen Aktionsplan kürzlich mehr Klimaziele gesteckt. Das Land geht nun den nächsten großen Schritt: Ab 2023 wird ein Klimacheck etabliert, der neue Gesetze und Verordnungen auf ihre Klimaauswirkungen hin prüfen und bewerten wird. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) LR Hans Seitinger, LR Ursula Lackner, LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang (v.l.). © Land Steiermark/ Binder

In enger Abstimmung zwischen den neun Bundesländern und dem Bundesministerium erarbeitet, wird dieses neue Tool nun in der steirischen Landesverwaltung installiert. Die österreichweite koordinierte Vorgehensweise ist aus Sicht des steirischen Klimakabinetts notwendig, da für den Klimacheck von Grund auf eine neue Prüfsystematik entwickelt werden musste, die einerseits in allen (Fach-)Bereichen anwendbar ist und andererseits auch praktisch umsetzbar ist.

Konkret bedeutet das: In einem ersten Schritt prüft der Klimacheck neue Gesetze und Verordnungen im Hinblick auf Klimaschutz und Klimawandelanpassung.

Der Klimacheck muss vor der Realisierung der jeweiligen Vorhaben durchgeführt werden.

Die Verantwortung für die Durchführung der Prüfung liegt in der jeweiligen Organisationseinheit. Die unter anderem für Klimaschutz zuständige Abteilung 15 des Landes unterstützt dabei fachlich und koordinativ.

Klimaschutz in gesetzlichen Grundlagen verankert

Mit dieser neuen Überprüfung werde das Bewusstsein für Klimaschutz- und Klimawandel-Anpassungsaspekte in der Landesverwaltung verankert und ein weiterer wichtiger Schritt zur systematischen Treibhausgaseinsparung gesetzt. Durch diese Vorgehensweise wird Klimaschutz damit bereits im Entstehungsprozess von neuen gesetzlichen Grundlagen verankert. Die Bundesländer haben sich darauf festgelegt, den Klimacheck als Stufenmodell zu konzipieren. Damit kann er in den nächsten Schritten auch auf weitere Vorhaben ausgeweitet werden.