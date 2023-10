Alexander Rauchenwald Vor großem Derby: VSV verlängert mit Schlüssel­spieler Villach - Morgen findet das große Kärntner Eishockey-Derby zwischen dem VSV und dem KAC statt. Die Verantwortlichen der Villacher konnten heute dann auch einen "Transfer"-Coup verzeichnen und den Vertrag mit Alexander Rauchenwald um drei Saisonen verlängern. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) Alexander Rauchenwald © VSV / Krammer

Es ist wieder Derby-Zeit im Land: Das zweite Saison-Heim-Derby steigt am morgigen Dienstag ab 19.30 Uhr zwischen dem VSV und dem KAC. Die Blau-Weißen sind dabei zweifellos das aktuell heißeste Team der Liga – zehn Siege in den vergangenen zwölf Spielen, zuletzt drei Auswärts-Erfolge und insgesamt in der Liga bereits 99 Treffer erzielt. Aber auch abseits des Eises konnten die VSV-Verantwortlichen kurz vor dem Derby einen Transfer-Coup verbuchen: Center Alexander Rauchenwald bleibt den “Adlern” treu und wird auch in den kommenden drei Saisonen für den VSV stürmen.