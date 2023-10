Viel Handlungsbedarf Stadt präsentiert Studie: So sieht der Wohnbau in Graz aus Graz - Die Stadt Graz gab die Erstellung einer umfassenden Studie zum Grazer Wohnbau und dem Wohnungsmarkt der vergangenen 5-10 Jahre in Auftrag. Am heutigen Montag, dem 19. Dezember, wurden die Ergebnisse präsentiert. von Sabrina Tischler 4 Minuten Lesezeit (492 Wörter) Die Stadt Graz präsentierte die Wohnbaustudie. © Stadt Graz/ Foto Fischer

Die Stadt Graz ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als andere Städte in Österreich. “Dadurch ausgelöst wurde eine rege Bautätigkeit, die das Stadtbild innerhalb kurzer Zeit stark verändert hat und nicht immer nur Zustimmung bei der Bevölkerung auslöst”, heißt es in einer Aussendung. Für eine zukunftsfitte Stadtentwicklung sei es wichtig, Regeln zur gezielten Steuerung aufzustellen. Das gilt in besonderem Maß für den Wohnbau als dominierende Bauaufgabe. Die Stadt Graz gab die Erstellung einer umfassenden Studie zum Thema in Auftrag.

“Seit 2015 viele neue Wohnungen errichtet”

Günther Rettensteiner, Büro “Regionalis”, Rainer Rosegger, Agentur “Scan” und die Ökonim Franziska Winkler fassen zusammen: „Seit 2015 sind viele neue Wohnungen in Graz errichtet worden. Vor allem bei den Großprojekten werden immer mehr kleine Wohnungen errichtet. Besonders interessant ist Graz für private und institutionelle Anleger, seit 2015 ist der Anteil an Anlegerwohnungen am gesamten Wohnungsneubau doppelt so hoch wie in anderen Landeshauptstädten.”

Immer weniger günstige Wohnungen

“Gleichzeitig sinkt der Anteil an günstigen Wohnungen, vor allem der kommunale und geförderte Wohnbau für Menschen mit geringerem Einkommen ist auch im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten zu gering. Die steigenden Mieten der letzten Jahre wurden teilweise durch günstigere Energiepreise kompensiert. Durch die aktuellen Teuerungen für Energie steigen die Wohnkosten jetzt stark an, wodurch die Leistbarkeit von Wohnen immer brisanter wird. In der Studie werden Maßnahmen empfohlen, um leistbaren, qualitätsvollen Wohnbau zu ermöglichen”, heißt es weiter.

Viele Handlungsmöglichkeiten

Bernhard Inninger, Leiter des Stadtplanungsamtes, stellt fest: „Die öffentliche Hand hat den Anspruch, faktenbasiert zu steuern – gerade bei einem manchmal emotional diskutierten Thema wie Wohnen. Die Studie zeigt Handlungsmöglichkeiten für die Stadt Graz auf, noch stärker auf hochqualitativen und leistbaren Wohnbau hinzuwirken. Vieles befindet sich bereits in Umsetzung bzw. wird sofort umgesetzt, manches bedarf einer weiteren Beratung oder der Kooperation mit Partnern wie z.B. dem Land Steiermark.“

Notwendige Änderung werden 2023 beim Gemeinderat eingebracht

„Die Kernaussagen aus der Studie bestätigen beispielsweise unser Vorhaben, die Bebauungsplanpflicht auszuweiten. Über Bebauungspläne und städtebauliche Verträge können wir qualitativ vieles regeln. Auch die Verbesserung der Freiraumqualitäten in Wohnanlagen ist eine wichtige Forderung. Als zentrales Thema haben sich die stetig abnehmenden Wohnungsgrößen mit Kleinstwohnungen herauskristallisiert: Auch hier werde ich gegensteuern. Die notwendigen Änderungen im Stadtentwicklungskonzept (STEK) werden wir 2023 in den Gemeinderat einbringen”, zieht Vizebürgermeisterin Judith Schwentner Resümee.

Einbeziehung der Bevölkerung

“Ein besonderes Anliegen ist mir eine partizipative Quartiersplanung, also die Einbeziehung der Bevölkerung zu Fragen ihren Lebensraum betreffend. Hier haben wir bereits Stadtleitbild- und Stadtentwicklungsprozesse – z.B. im Bezirk Jakomini – gestartet und werden diese sukzessive ausweiten. Die Erkenntnisse und Aufträge, die wir aus der Wohnbaustudie mitnehmen, sind natürlich nur in einer engen Kooperation in der Koalition und Stadtregierung, dem Land Steiermark und einer noch stärkeren interdisziplinären Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung zu meistern”, so Schwentner abschließend.