Vorstoß der Politik Klagenfurter Grüne erfreut: Wird Jugendrat wieder eingeführt? Klagenfurt - In Klagenfurt gibt es nun einen neuen Vorstoß seitens der Stadträtin Corinna Smrecnik zur Wiedereinführung eines Jugendrates. Den Grünen gefällt das, hat man doch schon länger darauf gepocht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) © Dieter Kulmer Photography

Bereits häufiger, wie man in einer Aussendung meint, hätten die Klagenfurter Grünen einen Jugendrat gewünscht. Nun sei es endlich so weit – zumindest wird ein Vorstoß seitens der Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ) gewagt. “Es scheint nun endlich ernst zu werden mit dem Jugendrat in Klagenfurt. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Mitbestimmung und Mitgestaltung seitens der Klagenfurter Jugend”, freut sich auch Philipp Smole, Klubobmann der Grünen Klagenfurt.

“Blick auf Villach hätte gereicht”

Der langen Wartezeit steht er allerdings eher skeptisch gegenüber. “Dass dieser Schritt so lange auf sich hat warten lassen, wurde mit der Einbindung von Experten in die Entwicklung des Konzeptes begründet”, so Smole. Er hoffe nun, dass dadurch auch ein entsprechender Mehrwert erkennbar sein würde. Allerdings hätte seiner Meinung nach auch ein einfacher Blick nach Villach gereicht, wo ein Jugendrat bereits seit langem etabliert sei.