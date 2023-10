Eva Tatschl-Unterberger Kärnten Netz bekommt neue Geschäfts­führerin Kärnten - Mit 1. Mai 2023 wird Eva Tatschl-Unterberger neu in der Geschäftsführung der Kärnten Netz sein. Sie wird Nachfolgerin von Reinhard Draxler, der in den Vorstand der Kelag wechselt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) Eva Tatschl-Unterberger © Ulli Engleder

47 Bewerbungen wurden eingereicht und Eva Tatschl-Unterberger konnte sich unter den Kommissionsmitgliedern der Kärnten-Netz-Aufsichtsräte als Bestgereihte durchsetzen. Sie wird daher dann ab 1. Mai gemeinsam mit Michael Marketz das Tochterunternehmen der Kelag leiten. “Wir wünschen der neuen Geschäftsführerin für ihre zukünftige Funktion alles Gute, die maßgeblich von den Anforderungen der Energiewende geprägt sein wird”, so Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes.

Sie war auch Lektorin an der Fachhochschule Kärnten

Tatschl-Unterberger ist derzeit Geschäftsführerin der “DigiTrans GmbH”, einem Innovationslabor für automatisiertes Fahren in der Gütermobilität, das sie in den vergangenen vier Jahren aufgebaut hat. Sie hat an der TU Graz Elektrotechnik studiert und ihre Marketing- und Finanz-Ausbildung in Indien erweitert. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Mikroelektronik durch verschiedenste Aufgaben bei Infineon in den USA, in Deutschland und in Österreich. Außerdem unterrichtete sie mehrere Jahre an der Fachhochschule Kärnten als nebenberufliche Lektorin.