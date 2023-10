Bis 2026 Amadou Dante verlängert beim SK Sturm Graz Graz - Der 22-jährige Außenverteidiger Amadou Dante verlängert beim SK Sturm Graz bis 2026. Mit 18 Jahren wechselte er damals nach Österreich. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) Archivfoto © SK Sturm

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Amadou Dante bekannt. Der 22-jährige Außenverteidiger verlängert in Graz bis 2026. Dante kam im Sommer 2019 von Yeleen Olympique an die Mur und etablierte sich nach einem Leih-Jahr beim TSV Hartberg als Stammspieler auf der linken Defensivseite des SK Sturm. Der A-Teamspieler aus Mali absolvierte bereits 94 Pflichtspiele für Schwarz-Weiß, davon 16 auf internationalem Parkett.

“Er liefert starke Leistungen ab”

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint zufrieden: „Amadou Dante ist ein wichtiger Baustein unseres Kaders und liefert starke Leistungen ab – sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Ebene. Gleichzeitig ist er aber immer noch ein junger Spieler, sich in seiner Zeit beim SK Sturm bereits als fixer Bestandteil der Nationalmannschaft Malis festgespielt hat, den wir allerdings in seiner Entwicklung definitiv noch nicht am Ende sehen. Wir freuen uns, dass Amadou beim SK Sturm verlängert hat und wollen gemeinsam noch viel erreichen.”

Mit 18 Jahren nach Österreich gewechselt

Auch Amadou Dante selbst ist zufrieden: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei Sturm zu verlängern. Ich bin dem ganzen Verein für das Vertrauen und die Unterstützung in den letzten Jahren sehr dankbar. Ich bin mit 18 Jahren nach Österreich gewechselt und ich konnte mich in den letzten drei Jahren sehr gut weiterentwickeln. Sturm Graz ist ein Verein mit tollen Fans, der mir geholfen hat, Nationalteamspieler meines Landes zu werden. Persönlich habe ich in meiner Karriere noch ambitionierte Ziele und darum freue ich mich gemeinsam mit dieser Mannschaft auf eine erfolgreiche Zukunft in Graz.“