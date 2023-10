Besinnlichen Weihnachtszeit Jährliche Tradition: Zahlreiche Gesellschafts­spiele für Frauenhaus Villach gespendet Villach - Auch heuer tragen zahlreiche Spenden an Gesellschaftsspielen zu einer besinnlichen Weihnachtszeit im Frauenhaus in Villach bei. Die Übergabe von Spielen für einen guten Zweck sehen die freiheitlichen Gemeinderäte Erwin Baumann und Klubobfrau Katrin Nießner bereits als eine „liebgewonnene Tradition“. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) © FPÖ

Zusammenhalt, Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung soll besonders in der besinnlichen Zeit bewusst gelebt werden: „Glänzende Kinderaugen und besinnliche Stimmung für Gewaltopfer sind uns ein Herzensanliegen“, betonen Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) und Klubobfrau Katrin Nießner (FPÖ) im Namen der freiheitlichen Gemeinderäte bei der Übergabe einer Auswahl an Gesellschaftsspielen an die Vertreterinnen des Frauenhaus Villach. „Beim Spielen lernen die aus allen Gesellschaftsschichten stammenden Frauen und Kinder sich und ihre Stärken besser kennen“, ist Nießner überzeugt. Die Übergabe von Spielen für einen guten Zweck bezeichnet sie als „liebgewonnene Tradition“.

Spenden willkommen

Die Geldspende ermöglicht den engagierten Helfern, die Bewohnerinnen in nachweislich prekären finanziellen Situationen unterstützen zu können, zum Beispiel durch die Auszahlung eines Taschengeldes oder die Übernahme von Kosten des täglichen Alltags. “Wir sind für jeden auch noch so kleinen Beitrag dankbar”, heißt es seitens des Villacher Frauenhauses.