Morgen

KAC tritt nach vier Heim­spielen wieder auswärts an

Villach - Nach vier Heimspielen am Stück tritt der EC-KAC erstmals wieder auswärts an, am morgigen Dienstag, dem 20. Dezember 2022 um 19.30 Uhr, gastieren die Rotjacken zum dritten Kärntner Derby der Saison beim EC VSV in Villach.