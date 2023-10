17 Prozent zieht es in den Süden Ziele für den Winter­urlaub: Kärnten auf Platz 3 Kärnten - Die Feiertage kommen immer näher: Viele Österreicher machen in dieser Zeit im Inland Urlaub. Kärnten landet bei den beliebtesten Urlaubszielen auf Platz 3. Das zeigt eine Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © 5min.at

Urlaub in Österreich ist äußerst beliebt. Das bestätigen nicht nur internationale Gäste, sondern auch die Österreicher jedes Mal aufs Neue: 75 Prozent wollen ihren Urlaub in den Winterferien im Inland verbringen: „Man weiß, was man hat, und das schätzt man sehr. Die Verbindung von Natur, Sport, Kulinarik und Kultur sucht ihresgleichen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar“, fasst ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer die Ergebnisse des neuesten Urlaubsbarometers zusammen.

Österreichische Betriebe an den Feiertagen ausgebucht

1.000 Österreicher wurden zu ihren Urlaubsplänen für die Ferienwochen zwischen 24. Dezember bis 6. Januar 2023 befragt. Rund jeder Dritte will verreisen, 18 Prozent sind noch unentschlossen. „Die Betriebe sind zu Weihnachten und Silvester sehr gut gebucht. Freie Zimmer gibt es noch, wer die will, sollte schnell sein“, rät Gratzer.

17 Prozent zieht es nach Kärnten

Dass Aktiv-Urlaub und Wellness hoch im Kurs stehen, zeigt der Blick auf die beliebtesten Urlaubsdestinationen der kommenden Tage: Auf Platz 1 setzt sich die Steiermark mit 25,1 Prozent knapp vor Salzburg mit 24,7 Prozent durch. Damit verbringt praktisch jeder Zweite seinen Winterurlaub in einem dieser beiden Bundesländer. Auch Kärnten konnte bei den österreichischen Gästen punkten: 17 Prozent der Befragten zieht es in den Süden Österreichs. Auf den Plätzen vier und fünf: Tirol und Oberösterreich.