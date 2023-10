Dauergast der AAU in Klagenfurt Stadtbekannt: Doku über "Jesus vom Wörthersee" aus 2009 sorgt für Neugier Klagenfurt - Jeder Klagenfurter kennt ihn und jeder Kärntner hat ihn mindestens schon einmal gesehen - den "Jesus von Klagenfurt". Eine Dokumentation über den Mann aus dem Jahr 2009 sorgt nun für Neugier bei den Klagenfurtern. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © Bettina Nikolic

Manche Studenten der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt finden ihn wahrscheinlich ein wenig schräg, der ein oder andere hat vielleicht schon mit ihm geplaudert: In Klagenfurt ist er unter dem Namen “Jesus vom Wörthersee” bekannt. Eine Dokumentation aus dem Jahr 2009 zeigt den Kärntner Slowenen, wie er leibt und lebt. Aus seinem früheren Leben gibt er so einige interessante Details preis.