Gestern und heute Unfälle, Brand & Co.: Einsatz­reiche Tage für die Feuer­wehr Bruck an der Mur Bruck an der Mur - Gestern und heute wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur zu vier Einsätzen alarmiert. Bei zwei handelte es sich um Verkehrsunfälle. Heute Nachmittag kam es außerdem zu einem kleinen Brand im LKH Bruck.

Gestern und heute, Montag 19. Dezember, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur ordentlich auf Trab gehalten: Ein Einsatz folgte dem nächsten. Die einsatzreichen Tage starteten am Sonntag, dem 18. Dezember, mit einem Verkehrsunfall gegen 20 Uhr. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab, bauten einen Brandschutz auf und banden das Betriebsmittel. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Kurz darauf folgte der nächste Einsatz: Gegen 21 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Mixnitz-Tunnel, bei dem drei Autos involviert waren.

Zwei Einsätze am Montag

Am heutigen Montag ging es dann weiter: Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur wurde gegen 6.50 Uhr zu einer Wohnungsöffnung alarmiert. “Nach mehrmaligem Klopfen öffnete die Person von selbst, somit konnte unsere Mannschaft wieder einrücken”, schildern die Florianis. Am Nachmittag, kurz vor 15 Uhr, dann der nächste Einsatz: Im LKH Bruck war ein Wasserkocher in Flammen aufgegangen. Ein Mitarbeiter griff rasch ein und konnte den Brand zur Gänze löschen. Die Feuerwehr führten die Belüftung sowie eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durch. Um 16 Uhr konnten die Florianis schließlich wieder einrücken.