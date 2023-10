Sterne kleben und helfen Sternebus wieder on Tour: Erlös kommt Kärntnern in Notlagen zugute Klagenfurt - Sterne kleben und helfen: Der "Licht ins Dunkel-Sternebus" geht mit Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber, Bischof Dr. Josef Marketz und Superintendent Mag. Manfred Sauer auf zweitägige Fahrt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) Werbung © Madlin Peko

Heute, am Montag den 19. Dezember 2022, fuhren Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber zur „Saluto Tagesstätte“ in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. Die Angebote der Tagesstätten Saluto mit Standorten in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen und unterstützen bei familiären Krisensituationen.

Besuch beim Haus Martha

Morgen, am Dienstag, den 20. Dezember, fahren Bischof Dr. Josef Marketz und Superintendent Mag. Manfred Sauer mit dem Sternebus zum Caritas Pflegewohnheim „Haus Martha“ am Viktringer Ring in Klagenfurt. Basierend auf dem Konzept der ganzheitlichen und aktivierenden Betreuung und Pflege, bietet das „Haus Martha“ Ihnen ein vielseitiges Betreuungsangebot und Freizeitprogramm.

Heute, am 19. Dezember und morgen, am 20. Dezember ist der Sternbus in Klagenfurt unterwegs. © Madlin Peko

Jeder kann helfen!

Licht ins Dunkel erfüllt Jahr für Jahr Weihnachtswünsche von Familien und Kindern, die Unterstützung brauchen. Jede/r kann helfen, der Sternebus ist am Mittwoch, dem 21. Dezember in Villach am Hans-Gasser-Platz und am Freitag, dem 23. Dezember in Klagenfurt am Neuen Platz zu Gast und kann mit Sternen beklebt werden. Um 15 Uhr wird die diesjährige Spendensumme von Landesrat Mag. Sebastian Schuschnig am Neuen Platz an den ORF übergeben.

Der Erlös der Sternebusaktion kommt Menschen und Familien in Notlagen in Kärnten zugute. © Madlin Peko

Jeder Euro wird verdoppelt

Sterne können im Wert von 10, 20 und 50 Euro erworben und geklebt werden. Der Erlös der Sternebusaktion kommt Menschen und Familien in Notlagen in Kärnten zugute. Die Bundesregierung verdoppelt jeden Euro, welcher bis einschließlich 24. Dezember gespendet wird. Kommt und helft den Kärntnern! Die Aktion der Bundesregierung gilt auch für den Sternebus in Kärnten.