Hoher Sachschaden Bei Einbruch in Lokal: Täter beschädigten Gläser und Dekomaterial Griffen - Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang zu einem Lokal in Griffen und stahlen Gläser und Dekomaterial. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (58 Wörter) SYMBOLFOTO © sdecoret/stock.adobe.com

Im Zeitraum von 18. bis 19. Dezember 2022 schlugen bisher unbekannte Täter die Fensterscheiben eines Lokals in Griffen ein und drangen in die Räumlichkeiten des Lokals ein. Weiters beschädigten sie dort befindliche Gläser und Dekomaterial. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand von Ermittlungen.