Minus 8 Grad am Morgen Frostig, aber sonnig: Dieses Wetter erwartet die Steiermark am Dienstag Steiermark

Nach der Nebelauflösung scheint am Dienstag im Großteil der Steiermark die Sonne. Nur ein paar harmlose Wolken ziehen durch. “Im Süden und Osten liegt unterhalb von etwa 800m Höhe verbreitet Nebel und zu Beginn gibt es stellenweise etwas Schneegriesel. Der Nebel wird selbst am Nachmittag nur stellenweise aufbrechen und es bleibt in diesen Gebieten frostig”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Frühtemperaturen in den Niederungen liegen bei -8 bis -3 Grad, die Tageshöchstwerte bei -3 bis 5 Grad, in höheren Lagen auch noch mehr.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.