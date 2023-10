"Vier Grad Plus, Zeit zum Baden"

Steirischer "Weihnachts­mann" auf Urlaub in Lignano

Steiermark/ Lignano - Wer sagt, dass man in Lignano nur im Sommer urlauben kann? Denn immerhin genießt der 40-jährige Steirer, Dominik, gerade in vollen Zügen den Strand an der Adria-Küste. Ein Video zeigt ihm, mit Weihnachtsmannmütze am Kopf und bei vier Grad im Meer badend. Mit dieser Aktion schaffte er es sogar ins Fernsehen.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (154 Wörter)