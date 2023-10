Polizei vermutet Unfall 67-jähriger Steirer vermisst: Hast du ihn gesehen? Deutschlandsberg - Seit zwei Wochen wird der gebürtige Grazer Hubert A. nun schon vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Aufenthalt. Hast du ihn vielleicht gesehen? von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) © Montage: 5min.at / BMI

Seit Dienstag, dem 6. Dezember, wird der 67-jährige Hubert A. in Deutschlandsberg vermisst. Die Polizei vermutet einen Unfall und wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Wenn du also Hubert gesehen hast, wende dich bitte an das Landeskriminalamt Steiermark unter 059 133 / 60 33333. Hubert wurde am 14. August 1955 in Graz geboren. Er ist zirka 175 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sein graues Haar trägt er kurz.