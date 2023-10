Nach Umbauarbeiten Noch vor Weihnachten: Wolfsberger Recyclinghof eröffnet wieder Wolfsberg - Drei Monate lang wurde der Recyclinghof in Wolfsberg umgebaut, nun ist es so weit: Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen und er kann noch vor Weihnachten wieder für die Bevölkerung öffnen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (217 Wörter) © Stadtgemeinde Wolfsberg

Ab kommenden Freitag, den 23. Dezember um 7 Uhr, steht das neue “Entsorgungszentrum” mit erweitertem Platzangebot den Wolfsbergern zur Verfügung. Die Neugestaltung bietet unter anderem dank zweispuriger Zufahrt mit Einbahn-System mehr Sicherheit, raschere Abwicklung und damit kürzere Wartezeiten und mehr Umweltfreundlichkeit. Insgesamt sind rund eine Million Euro investiert worden.

Weitere Fertigstellungsarbeiten folgen noch

“Wir freuen uns, dass wir den umgebauten Recyclinghof zeitgerecht in Betrieb nehmen können”, so Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Schimik, der auch meint, dass weitere Fertigstellungsarbeiten noch im 1. Quartal 2023 erfolgen würden. Die Zufahrt zum neuen Recyclinghof erfolgt ausschließlich über die St. Thomaser Straße, die Ausfahrt führt in die Schwabenhofstraße.

Am Donnerstag keine Entsorgungsmöglichkeit

Die Ausweichfläche im Bereich Lagerstraße/Schwabenhofstraße ist am Mittwoch, dem 21. Dezember letztmalig geöffnet. “Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Umstellungsmaßnahmen am Donnerstag, den 22. Dezember, keine Entsorgungsmöglichkeit besteht”, erklärt Betriebsleiter Hans Peter Buchleitner.

Die Öffnungszeiten

Die Anlage ist am 23. Dezember von 7 bis 16.45 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten bleiben wir gewohnt von Montag bis Donnerstag 7 bis 15.45 Uhr, Freitag 7 bis 16.45 Uhr und Samstag von 8 bis 11.45 Uhr. Am 24. und 31. Dezember bleibt er allerdings geschlossen. Im südöstlichen Teil des Areals können Wolfsberger mit der Wolfsberg-Card außerdem Altstoffe entsorgen – sieben Tage die Woche von 6 bis 19 Uhr.