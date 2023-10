Spendenaktion "Eine Frau wird sogar mit Mord bedroht": 1.000 Euro an Spittaler Frauenhaus Spittal - Der "Soroptimist International Club Spittal Millstättersee" überraschte das Frauenhaus Spittal im Rahmen der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" mit einer finanziellen Unterstützung in der Höhe von 1.000 Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) V. l. n. r.: Bärbel Humitsch, Angelika Hinteregger, Barbara Kreiner. © KK/Soroptimist Club Spittal Millstättersee

Die Leiterin des Frauenhauses, Angelika Hinteregger, freute sich über die Spende, die Club Präsidentin Bärbel Humitsch und Schatzmeisterin Barbara Kreiner überreichten. “Das Geld kommt zu 100 Prozent unseren Klientinnen zugute, und zwar in Form von Warengutscheinen”, so Hinteregger. Derzeit bietet das Spittaler Frauenhaus sechs Frauen und fünf Kindern eine geschützte Umgebung: “Die Klientinnen sind massiver psychischer Gewalt ausgesetzt, eine Dame wird sogar mit Mord bedroht.”

Rund um Weihnachten kommt es vermehrt zu Eskalationen

Aber auch drei ukrainischen Frauen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und dringend eine Wohnung suchen, bietet das Team derzeit Hilfe an. Ihnen hat der Soroptimist Club separat ein kleines Weihnachtsgeschenk aus den Einnahmen der Armbandaktion zugunsten ukrainischer Frauen zuteil werden lassen. Erfahrungsgemäß kommt es an den Weihnachtsfeiertagen vermehrt zu Eskalationen im familiären Bereich oder mit dem Ex-Lebenspartner. Betroffene sollen sich an eines der vier Kärntner Frauenhäuser oder an die Helpline gegen Gewalt 0800 222 555 wenden.