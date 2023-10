Am 24. Dezember

Nur bis 20 Uhr: So fahren die Busse in Klagenfurt am Heiligen Abend

Klagenfurt - Am kommenden Samstag ist bereits Heiliger Abend und daher gibt es auch einige Änderungen im öffentlichen Verkehr - zumindest in Klagenfurt. Dort fahren die Busse an diesem Abend nämlich "nur" bis 20 Uhr.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (79 Wörter)