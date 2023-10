400 Euro gestohlen Erst Wettbüro überfallen, dann Frau angefahren: Möglicher Täter nun vor Gericht Villach - Am 13. August 2015 wurde in Villach ein Sportwettenbüro überfallen und eine Angestellte von dem Täter mit dem Auto angefahren, woraufhin sie über die Motorhaube geschleudert wurde. Nun ist der Fall vor Gericht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Bettina Nikolic

Am heutigen Dienstag, den 20. Dezember, muss sich zwischen 13 und 14 Uhr ein Erwachsener vor Gericht gegen den Vorwurf des räuberischen Diebstahls verteidigen. Ihm wird zur Last gelegt, am 13. August 2015 mit einer weiteren Person in Villach ein Sportwettenbüro überfallen und knapp 400 Euro gestohlen zu haben. Danach soll der Angeklagte mit einem Auto eine Angestellte des Büros derart heftig angefahren haben, dass sie über die Motorhaube auf den Boden geschleudert wurde. Den Vorsitz hat Richter Gernot Kugi. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.