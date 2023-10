Wow! "Liliair": Neue Fluglinie verbindet Klagenfurt "mit der Welt" Klagenfurt - Eine neue Fluglinie ist in Klagenfurt im Anmarsch. Lilihill hat bei einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag, den 20. Dezember, die neue "Liliair"-Linie angekündigt. Mit der Linie sollen deutsche Metropolen wie München, Frankfurt und Hamburg angeflogen werden. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (444 Wörter) Das ist der neue Flieger. © 5min.at

Nachdem die Präsentation in der Vorwoche noch verschoben werden musste, konnten heute, am 20. Dezember, die Verantwortlichen rund um den Klagenfurter Flughafen die neue Fluglinie “Liliair” präsentieren. Diese soll große Flughäfen wie jene in Frankfurt, München und Hamburg anfliegen. Am Anfang werden zwei Flugzeuge mit jeweils Platz für 90 Gäste fliegen. Ab Jänner 2023 kann man Tickets vorreservieren, ab März 2023 werden Buchungen auch online auf der “Liliair”-Website, telefonisch und direkt am Flughafen möglich sein. Im April sollen dann die ersten Flugzeuge der neuen Fluglinie abheben. Man hofft auf bis zu 50.000 Fluggäste pro Jahr.

Bei der Liliair-Präsentation: Peter Malanik, Dieter Kandlhofer und Kay Kratky (v. l. n. r.). © 5min.at

Die “Lilihill-Group” plant in den nächsten drei Jahren Investitionen von insgesamt 27 Millionen Euro. Außerdem werden dadurch auch 45 Arbeitsplätze geschaffen. Eingestellt werden vier bis sechs Crews aus Piloten, Flugbegleitern und Bodenpersonal. Auf Rückfragen von 5 Minuten, wie viel es bisher gekostet hat, kann übrigens nichts gesagt werden. Einen Benefit gibt es vor allem für Reisende der “Convenience Class”. Ist man bereits eingecheckt und hat kein Gepäck, soll es künftig ganz schnell gehen. Das Versprechen: Innerhalb von nur 20 Minuten ist man vom Parkplatz im Flugzeug.

Mit München, Hamburg und Frankfurt hat man jedenfalls drei sehr prominente Ziele an Land ziehen können, die Klagenfurt “mit der Welt verbinden”, so auch das ausdrückliche Ziel. Nach Frankfurt soll es zwei Mal täglich, morgens und abends, gehen, nach München mehrmals die Woche mittags. In Planung ist derzeit noch eine mögliche Verbindung nach Mailand. Von italienischer Seite aus bestehe jedenfalls Interesse, meint das “Liliair-Team” rund um Peter Malanik, Dieter Kandlhofer und Kay Kratky.

Das ist eines der beiden neuen Flugzeuge. (c) 5min.at

Wurde ein kritischer Journalist ausgeladen?

Da im Vorfeld ein Journalist angeblich “ausgeladen” wurde, war auch das ein Thema. Auf die Frage von 5 Minuten hin, ob und falls ja weshalb kritische Journalisten ausgeladen wurden, erklärte man, dass “Liliair” zu 100 Prozent eigenständig wäre und man selbst bestimme, wer eingeladen werden würde. Auf die Frage hin, ob etwas am Vorwurf, kritische Journalisten wären nicht erwünscht, dran sei, sagte man, dass das so “nicht korrekt” sei. “Kritschen Fragen würde Raum gegeben werden”, hieß es. Warum ein auserwählter Journalist, der sich in der Vergangenheit kritisch mit “Lilihill” auseinander gesetzt hat, nicht eingeladen wurde, bleibt also weiter unbeantwortet.

Flughafen-Abstimmung in Sitzung der Landesregierung

Später am Vormittag wird dann im Rahmen der Sitzung der Landesregierung auch noch darüber abgestimmt, ob die Flughafen-Mehrheitsanteile von Lilihill zurückgekauft werden sollen. Für Spannung rund um das Flughafen-Thema ist also noch weiterhin gesorgt.