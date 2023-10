Montagnachmittag

Balkon­brand: Florianis retteten Person aus Wohnung

Graz - Bereits am Wochenende geriet ein Balkon in Graz in Brand. Am Montagnachmittag musste die Berufsfeuerwehr Graz zu einem weiteren Balkonbrand ausrücken. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet.

