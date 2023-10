Montagvormittag Gas­flasche brannte auf Grazer Bau­stelle Graz - Die Berufsfeuerwehr wurde am Montagvormittag zu einem Einsatz auf einer Baustelle in Liebenau alarmiert. Eine Gasflasche brannte. Vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden: Ein Bauarbeiter hatte den Brand bereits gelöscht. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © Montage: BF Graz

Am Montagvormittag, dem 19. Dezember, war auf einer Baustelle in Graz Liebenau eine Gasflasche in Brand geraten. “Laut Notrufer soll eine Acetylenflasche brennen”, berichtet die Berufsfeuerwehr Graz. Ein Bauarbeiter konnte die brennende Flüssiggasflasche bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Florianis sicherten die Flaschen. “Nach Kontrolle der tiefergelegenen Bereiche mittels Mehrgaswarngerät konnte der Einsatz nach rund einer Stunde abgeschlossen werden”, so die BF Graz.