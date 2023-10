Zwischen 23.30 und 1 Uhr Silvester-Feuerwerk in Wolfsberg erlaubt Wolfsberg - In Wolfsberg werden in der Nacht auf den 1. Jänner für eineinhalb Stunden Feuerwerke erlaubt sein. Dies verordnete Bürgermeister Hannes Primus. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Bürgermeister Hannes Primus gibt in der Silvesternacht in Wolfsberg die Verwendung von Klein-Feuerwerken per Verordnung frei. Die Erlaubnis gilt dabei für das Ortsgebiet in der Zeit vom 31. Dezember 23.30 Uhr bis 1.Jänner, 1 Uhr. Erlaubt sind Feuerwerkskörper der Klasse II (Silvesterraketen, diverse Fontänen, Römische Lichter, Feuerräder, Feuertöpfe). Die Erlaubnis gilt für den Bereich innerhalb der Hinweiszeichen “Ortstafel” und “Ortsende”. Von der Erlaubnis ausgenommen ist der Bereich der Altstadt.

Innerhalb der roten Flächen dürfen keine Feuerwerke gezündet werden. © zVg

Das bleibt verboten: Feuerwerk in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus, zu Kirchen, Kinder-, Alters- und Erholungsheime und zum Tierheim

In der Nähe von leicht entzündlichen Anlagen wie Tankstellen

In geschlossenen Räumen

Innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen

Dort, wo eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Eigentum besteht