Schimmel, Fäkalien & Co. Urlaub in Horror-Hotel: AK half steirischer Familie Steiermark

Schimmel am Buffet, Fäkalien im Pool und eine Zimmertür mit Einbruchsspuren: Das erwartete eine steirische Familie bei ihrem Urlaub in Ägypten. Das gebuchte Hotel stellte sich als Albtraum heraus. Dies konnte die fünfköpfige Familie nicht einfach so stehen lassen. Nachdem sie sich beschwert hatten, wurde ihnen ein Hotelwechsel angeboten – allerdings nur gegen Aufpreis. Zum Glück hatte die Familie alle Mängel dokumentiert, sodass die Arbeiterkammer Steiermark eingreifen konnte: Sie verlangten den vollen Reisepreis sowie Schadenersatz zurück.