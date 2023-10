Projekt: „Warm ums Herz“

Soldaten mit Herz überreichen 12 Winter­pakete an Kinder in Not

Klagenfurt - Wenn die „Soldaten mit Herz“, unter dem Kommando von Präsidenten John Patrick Platzer, zum Einsatz ausrücken, dann weiß man, dass stets herzliche Projekte für in Not geratene Kinder und Jugendliche umgesetzt werden. So auch bei der internationalen Spendenaktion „Warm ums Herz“ für die JUNO – Jugendnotschlafstelle in Klagenfurt.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (216 Wörter)