Hoffnung auf Wiedereröffnung im Januar

Bis auf Weiteres: "BackWerk" am Villacher Haupt­bahnhof schließt vorerst

Villach - Wie auf einem Zettel, der an der Tür des "BackWerks" am Villacher Hauptbahnhof hängt, ersichtlich, hat die Filiale mit dem gestrigen Montag, den 19. Dezember, geschlossen. Wir haben uns beim Unternehmen erkundigt, was es damit auf sich hat.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (150 Wörter)