Nachfolger Der neue Naturschutz­beauftragte wurde heute vorgestellt Graz

Seit bereits 1987 steht Dr. Wolfgang Windisch im Dienst der Landeshauptstadt Graz als erster Naturschutzbeauftragter überhaupt. Demnächst verabschiedet er sich in den wohl verdienten Ruhestand und sein Nachfolger übernimmt ab März 2023 seinen Posten. Der Biologe Mag. Michael Tiefenbach wird ab kommendem Jahr der Nachfolger für Wolfgang Windisch . Die für Naturschutzagenden zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (GRÜNE) lud, heute, aus diesem Anlass zu einem Pressegespräch, bei dem der neue Naturschutzbeauftragte vorgestellt wurde.

Vom Bewahren zum Mitgestalten

Wolfgang Windisch freut sich über den Stellenwert, den der Naturschutz in den vergangenen Jahren gewonnen hat und hält fest: „In 35 Jahren haben sich die Inhalte des Naturschutzes vom Bewahren zum Mitgestalten verändert. War man als Naturschützer oft der reine „Verhinderer,“ so ist man heute ein kompetenter Partner auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen. Heute darf ich mit Stolz behaupten, dass der Naturschutz eine professionelle Institution in der Stadt Graz ist und als solche auch wahrgenommen wird.“



Lebensraumschutz, Artenschutz und die Pflege

Michael Tiefenbach gibt einen Ausblick auf sein künftiges Tätigkeitsfeld: „Zu den bedeutenden Zielen des Naturschutzes im urbanen Raum zählt die Biodiversität. Die Bundesregierung hat in der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 2030+ auch den städtischen Lebensraum im Visier. Die Biodiversität, in Form der Arten- und Lebensraum- und Gen-Diversität, ist unmittelbar mit den Klimazielen verschränkt und untrennbar mit intakten, stabilen Ökosystem zum Wohle des Menschen verbunden. Zukünftige Naturschutzarbeit wird daher den Lebensraumschutz, Artenschutz und die Pflege und Gestaltung der Landschaft nach diesen Gesichtspunkten berücksichtigen.“