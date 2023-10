Projekt "NOVUS VIA" 95 neue Wohnungen an ihre Eigen­tümer über­geben Villach - Nach einer Bauzeit von nur 18 Monaten wurden dieser Tage 95 Wohnungen an die Eigentümer übergeben, die sich alle vom Projekt NOVUS VIA besonders angetan zeigten. Die ursprünglich geplante Bauzeit wurde sogar um drei Monate unterschritten. Dies ist für ein Wohnbauprojekt dieser Größenordnung eher außergewöhnlich. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (384 Wörter) © Adrian Hipp

Der Großteil der Wohnungskäufer sind Investoren, die ihr Geld in einer Vorsorgewohnung angelegt haben. „NOVUS VIA ist bisher unser größtes Projekt und konnte in kürzester Zeit erfolgreich am Markt platzieren werden. Wir haben damit einen Meilenstein erreicht, auf den wir besonders stolz sind“, zeigt sich Wolfgang P. Stabauer, Geschäftsführer der ÖKO-Wohnbau, erfreut.

16,6 Millionen Euro investiert

Projektentwickler und Bauträger ist die “wert.bau Errichtungsgesellschaft” mit Sitz in Oberösterreich und Spezialist für Wohnbau auf Baurecht. Grundstücke zu pachten, anstatt diese teuer zu kaufen, liegt im Trend und ermöglicht in vielen österreichischen Städten und Gemeinden die Schaffung von leistbarem Wohnraum. Je nach Lage liegen die Kaufpreise bis zu 20 Prozent unter ortsüblichen Preisen. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 16,6 Mio. Euro und einer Grundfläche von 8.296 Quadratmeter wurden insgesamt 95 Wohnungen in den Größen von 42 bis 80 Quadratmeter errichtet.

“Villach lebt grün”: Schritt in die richtige Richtung

Die vier Gebäude wurden in ökologischer Massivholzbauweise gebaut und mit natürlichen Holzweichfasern gedämmt, was besonders den Villacher Bürgermeister Günther Abel freut: „Ressourcenschonende Projektierung und ökologische Bauweise sind uns besonders wichtig. Deshalb haben wir als Gemeinderat schon vor Jahren das Motto „Villach lebt grün“ als Vorgabe für alle Aktivitäten beschlossen. Das Projekt all-in99 ist ein vielversprechender Schritt in genau diese Richtung!“

Weitere all-in99-Projekte in Planung

Mit an Bord bei den Vertriebsaktivitäten war auch Nageler Immobilien aus Villach, die sich um den regionalen Verkauf gekümmert haben und auch bei der Wohnungsvermietung Ansprechpartner für Interessenten sind. Die günstigen Mieten sowie die hochwertige all-inklusive Ausstattung mit komplett fertiger Tischlerküche, eingerichtetem Bad und Vorraum, machen die Wohnungen zu begehrten Objekten. „Die herausragende Qualität beim Bau hat uns extrem positiv überrascht. Dementsprechend sind wir bereits in der Planung von weiteren all-in99-Projekten in Villach“, zeigt sich Adi Nageler, Geschäftsführer von Nageler Immobilien zufrieden.

Ökologisch nachhaltigen und leistbaren Wohnraum schaffen

Seit 2015 wurden mittlerweile 20 all-in99-Projekte realisiert. „Wir sind von Anfang an unserem Ziel, ökologisch nachhaltigen und gleichzeitig leistbaren Wohnraum zu schaffen, treu geblieben. Gegen die Klimaerwärmung müssen wir alle etwas unternehmen“, erläutert wert.bau Geschäftsführer Mario Deuschl. „Mit all-in99 und vielen weiteren neuen Ideen, die wir in der Pipeline haben, leisten wir einen Beitrag dazu.“