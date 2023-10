Alle Jahre wieder Weihnachtsferien & Last-Minute-Shopping: Hier müsst ihr mit Staus rechnen Steiermark - Das kommende Wochenende bringt nicht nur die Weihnachtsfeiertage, sondern auch Staus und große Verzögerungen. Grund dafür sind nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten im Wesentlichen der „Aufbruch in die Weihnachtsferien“, „Last-Minute-Shopping“ und das „Einlösen“ der Weihnachtsgeschenke. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) © Pixabay/ pasja1000

Den Samstag, Heiligabend, werden viele noch für das Last-Minute-Shopping von fehlenden Weihnachtsgeschenken oder den Lebensmittel-Einkauf für die Feiertage nutzen. Sehr viele davon werden mit dem eigenen Fahrzeug in Richtung Einkaufsstraßen und Shopping-Center aufbrechen. Die Verkehrsauswirkungen werden ähnlich wie schon an den Adventsamstagen. Auf den Hauptstaustrecken, wie der Südautobahn (A2) im Bezirk Mödling und bei Graz oder auf der Westautobahn (A1) rund um Linz und Salzburg wird es zum Teil nur sehr langsam vorangehen.

Aufbruch in die Weihnachtsferien sorgt für Staus

Nicht nur in Österreich starten die Schüler am Wochenende in die Weihnachtsferien. Auch in unseren Nachbarstaaten beginnen schulfreie Tage. Eine erste Reisewelle erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bereits am Freitag und zum Teil schon am Donnerstag, da in einigen deutschen Bundesländer, unter anderem Bayern die Ferien bereits unter der Woche starten und zahlreiche Schüler vor dem offiziellen Beginn in die Ferien aufbrechen.

Wartezeit einplanen

Betroffen werden die Transitrouten in Richtung Osten und Süden sein. Besonders auf der Mühlkreisautobahn (A8) zwischen Ried und dem Knoten Wels, der Ostautobahn (A4) bei Bruck/Leitha und der Grenze Nickelsdorf sowie auf der Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus. Auch auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und über die Scheitelstrecke sollten Autofahrer Wartezeiten einplanen.