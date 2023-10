Regierungssitzung heute Fünf­stündige Ver­handlung über Call-Option: Das ist das Ergebnis Klagenfurt - Heute liefen die Verhandlungen um den Rückkauf der Flughafen-Mehrheitsanteile von "Lilihill" an. LR Martin Gruber (ÖVP) und LH Peter Kaiser (SPÖ) gaben nun schlussendlich die Entscheidung bekannt: Der Flughafen fällt nicht in die öffentliche Hand. Demnach entschied man sich gegen die "Call-Option". von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (357 Wörter) © Montage: 5min.at/ LPD Artikel zum Thema Keine Entscheidung? Verhandlungen um "Call-Option" laufen noch an"Liliair": Neue Fluglinie verbindet Klagenfurt "mit der Welt"

In der heutigen Regierungssitzung wurde der Rückkauf der Flughafen-Mehrheitsanteile von Lilihill verhandelt. Die ÖVP mit Landesrat Martin Gruber ist bekanntlich ja für das Ziehen einer Call-Option. Ein diesbezüglich eingebrachter Antrag wurde von der SPÖ mit Landeshauptmann Peter Kaiser heuer bereits abgelehnt. Bei den Verhandlungen dürfte es heftig diskutiert worden sein, immerhin wurde eine für 12 Uhr angesetzte Pressekonferenz bereits mehrmals verschoben – 5 Minuten berichtete.

Diskussion dauerte über fünf Stunden

Nun traten Landesrat Martin Gruber und Landeshauptmann Peter Kaiser schlussendlich an die Öffentlichkeit und verkündeten ihre Entscheidung. Die Verhandlungen rund um die Call-Option dauerten, wie Kaiser schilderte, über fünf Stunden. „Wir haben heute ein weiteres Mal mehrere Stunden für die Flughafen-Diskussion aufgewendet, haben Für und Wider abgewogen, Rechtsfolgen erörtert, sollte die Call-Option gezogen werden und Auswirkungen besprochen, sollte das Land wieder alleiniger Eigentümer des Flughafens werden sowie etwaige Rechtsstreitigkeiten und ihre Folgen durchleuchtet“, so Kaiser.

Entscheidung

Schlussendlich entschloss man sich gegen den Rückkauf der Flughafen-Mehrheitsanteile – so stimmte die Mehrheit in der Regierung ab. Lillihill bleibt damit weiterhin Mehrheitseigentümer des Flughafens Klagenfurt. “Die Entscheidung ist für mich unverständlich”, so Gruber, der sich für die Call-Option einsetzte. “Für dieses Jahr war es die letzte Chance für die Call-Option.” Würde man den Rückkauf im nächsten Jahr in Erwägung ziehen, würde dies 800.000 Euro Mehrkosten bedeuten, erklärte Gruber. Denn um diesen Betrag erhöhe sich der Preis für die Call-Option im Jahr 2023.

Für Gruber stehe der Schutz der Interessen des Landes im Vordergrund, ein Flughafen-Eigentümer, der über Jahre seine Versprechen nicht erfülle, sei kein verlässlicher Partner. „Wir dürfen uns als Regierung nicht von Logos oder Luftschlössern blenden lassen“, betonte er.

Forderung nach Flughafen-U-Ausschuss

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer erneuert nun seine Forderung nach einem Flughafen-U-Ausschuss nach der Wahl im Landtag: „Angesichts der Entwicklungen sehe ich einen solchen als völlig alternativlos an. Keine versprochenen Investitionen. Intransparenz. Informationsverweigerung. Verschwiegenheit. Dramatische Finanzzahlen. Nicht eingehaltene Zusagen. Das sind nur einige Eckpfeiler, die derzeit das Bild des Flughafens in der Außenwirkung prägen.“