Vorbeischauen lohnt sich Gratis Leckereien: Süßes Dankeschön der Mandel­rösterei Cimzar Villach - Er darf während der Vorweihnachtszeit im heiteren Getümmel der Villacher Innenstadt einfach nicht fehlen. Die bekannte und beliebte Mandelrösterei von Jörg Cimzar. Vor dem Weihnachtsfest hat sich Cimzar auch heuer wieder ein besonderes Dankeschön für seine Kunden einfallen lassen: Am 24. Dezember 2022 gibt es in der Zeit von 10 bis 14 Uhr an beiden Verkaufsständen in Villach ein Gratis-Produkt bei jedem Einkauf nach Wahl! von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) Werbung Kein Villacher Weihnachtsmarkt ohne den beliebten Mandelröster © Cimzar

Cimzar versüßt euch die Weihnachtszeit

Wenn der Duft von süßen Mandeln in der Luft liegt, kann die Mandelrösterei Cimzar nicht weit sein. Neben den heißen Nüssen verkauft Jörg Cimzar schon seit Jahren hausgemachte Mehlspeisen, Schokofrüchte und Co. und versüßt den Villachern somit die Vorweihnachtszeit. Mit einem anhaltend überwältigendenden Ansturm auf den traditionsreichen Stand am Villacher Hauptplatz, hatte sogar der Mandelröster selbst nicht gerechnet. Wie könnte man der süßen Verlockung auch widerstehen?

Das Sortiment umfasst unter anderem eine große Auswahl an hausgemachten Mehlspeisen © Cimzar Leckeren Früchten kann man nicht widerstehen. © Cimzar Die Produkte von Cimzar eignen sich auch als perfektes Mitbringsel vom Villacher Advent © Cimzar

Gratis Produkt nach Wahl

Nun will sich Jörg Cimzar von ganzem Herzen für die großartige Nachfrage nach seinen Produkten bedanken. Am 24. Dezember bekommt man bei jedem Kauf ein Produkt nach Wahl gratis dazu. “Das ist mein persönliches Weihnachtsgeschenk an meine Kunden,” kündigt Cimzar an. Die herzliche Aktion gilt ausschließlich kommenden Samstag, dem 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr an beiden Cimzar Verkaufsständen in Villach (Oberer Kirchenplatz und Hauptplatz). Bis 6. Jänner ist die Mandelrösterei am Villacher Hauptplatz noch vertreten, daher lieber jetzt noch vorbeischauen und ein Gratis Produkt sichern!