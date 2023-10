Aus dem Stadtsenat

Voranschlag 2023: So sieht die finanzielle Lage der Stadt Klagenfurt aus

Klagenfurt - Die finanzielle Lage der Kärntner Landeshauptstadt war am heutigen Dienstag, dem 20. Dezember 2022, Thema in der letzten Stadtsenatssitzung in diesem Jahr. Finanzreferent Philipp Liesnig (SPÖ) ortet eine deutliche Verbesserung trotz schwieriger Ausgangslage.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter)