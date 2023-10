Ab 1. Jänner Preis-Schock: Diese Gebühr wird ab 2023 erhöht Steiermark/Österreich - In beinahe allen Netzbereichen kommt es auf der Netzebene zwei, ab 1. Jänner 2023, zu Erhöhungen der Entgelte, auch Steiermark ist betroffen. Das hat die Regulierungskommission der E-Control entsprechend beschlossen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © Fotolia 165891965

Je nach Bundesland machen die Netzentgelte weniger als 20 Prozent der gesamten Gasrechnung aus, der Rest entfällt auf die Kosten für die Gaslieferung sowie Steuern und Abgaben. „Für einen gasbeheizten Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden verteuern sich im österreichweiten Schnitt die Netzentgelte um dreizehn Prozent bzw. 3,50 Euro pro Monat“, rechnet der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch, vor.

90 Gigawattstunden Energie bei 41 Prozent

In beinahe allen Netzbereichen kommt es auf der Netzebene zwei im Jahr 2023 zu Erhöhungen der Entgelte. „Deutliche Steigerungen kommen auf die Abnehmer der Netzebene zwei in Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und Wien zu. Diese Erhöhungen sind teilweise auf individuelle Kostenentwicklungen bzw. Mengenentwicklungen zurückzuführen – große Verbraucher haben weniger Gas im Einsatz gehabt. Auch die Erhöhung der vorgelagerten Netzkosten sowie die Mehrkosten für Messdifferenzen und Eigenverbrauch verstärken den kostenerhöhenden Effekt.“, so der Vorstand der E-Control, Alfons Haber. Im österreichischen Durchschnitt liegt die Erhöhung der Netzentgelte für einen größeren Musterkunden mit einer Abnahme von 90 Gigawattstunden Energie bei 41 Prozent im Vergleich zu 2022.