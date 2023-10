Aktion mit Herz Spar sammelte über 12.000 Euro für Kärntner Hilfs­organisationen Kärnten - Eine Verkaufsaktion von SPAR Kärnten und Osttirol sowie der Firma Ölz, brachte 12.382 Euro für sozial tätige Organisationen in Kärnten ein. Mit je 6.191 Euro wurde die Kärntner Kinder-Krebshilfe und der Marienhof in Maria Saal unterstützt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Paul Bacher, Obfrau Evelyne Ferra; Christian Klinar (Ölz) und René Kossarnig © SPAR/Johannes Puch

Im Zeitraum von Mai bis Oktober fand in allen Kärntner und Osttiroler Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten eine köstliche Spendenaktion statt: Beim Kauf bestimmter Ölz-Produkte gingen direkt 10 Cent in einen Spendentopf. Am Ende dieser Aktion wurde die gesammelten 12.382 Euro an die Kärntner Kinder-Krebshilfe und den Marienhof Maria Saal zu gleichen Teilen aufgeteilt. „Mein Dank gilt unseren treuen Kunden. Ohne sie wäre dieser beachtliche Betrag nicht zustande gekommen“, freut sich Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol.

Unterstützung für die Schwächsten

Spar unterstützt in Österreich vorwiegend große Hilfsorganisationen, die sich um das Wohl der Schwächsten in der Gesellschaft kümmern. Dazu verkauft Spar einerseits Produkte zugunsten der Organisationen und rundet andererseits die gesammelten Spenden dann auch auf. Beispielsweise unterstützt Spar „Licht ins Dunkel“ und widmet die Spenden regionalen Projekten von Kinderhilfsorganisationen und dem Soforthilfefonds für in Not geratene Familien. Zusätzlich unterstützen die SPAR-Zentralen in den Bundesländern regionale Projekte von Organisationen wie der Caritas oder eben der Kärntner Kinderkrebshilfe bzw. dem Marienhof in Maria Saal