Keine Verletzte

Groß­brand in Weiz: 150 Florianis im Einsatz

Waisenegg - Dienstagfrüh, 20. Dezember 2022, geriet ein Einfamilienhaus in Anwesenheit zweier Bewohner in Brand. Die beiden konnten sich in Sicherheit bringen.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (149 Wörter)