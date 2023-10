Jetzt fix: Honorar für frei­berufliche Notarzt­dienste wird angehoben Kärnten - Neben einem auf drei Jahre ausverhandeltes Zusatzhonorar wurde in der heutigen Regierungssitzung auch die bereits angekündigte Honoraranhebung für das bodengebundene Notarztwesen beschlossen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © 5min.at

Rund 2.850 Mal heben die Hubschrauber der Kärntner Flugrettung pro Jahr ab. “Binnen weniger Minuten können die Notärzte aus der Luft am jeweiligen Einsatzort sein. Seit 2021 auch in der Nacht”, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Genau diese zusätzlichen Nachteinsätze machen auch einen entsprechenden rückwirkenden Kostenersatz notwendig. “Wir haben in der heutigen Regierungssitzung ein auf drei Jahre ausverhandeltes Zusatzhonorar beschlossen”, gab Prettner nach der Regierungssitzung bekannt.

Drei-Jahres-Zusatzvereinbarung für Kärntner Flugrettung

Zusätzlich zum Jahresbeitrag des Landes in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro werde es für die ARGE Flugrettung rund 350.000 Euro für die Jahre 2021, 2022 und 2023 geben. „Diese Summe setzt sich aus einer rückwirkenden Abgeltung in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2021 bzw. in Höhe von 150.000 Euro für das Jahr 2022 und einem Zusatzhonorar in Höhe von 150.000 Euro für das Jahr 2023 zusammen“, erklärte Prettner.

Honoraranhebung für freiberufliche Notarztdienste

Beschlossen wurde auch die bereits angekündigte Honoraranhebung für das bodengebundene Notarztwesen. Werktags werden die Honorare um knapp 20 Prozent angehoben, sodass eine 16-Stunden-Bereitschaft mit 816 Euro abgegolten wird. Die Honorare an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie den Fenstertagen werden um 23,4 Prozent erhöht. Für 24 Stunden beläuft sich damit das Honorar auf 1.584 Euro bzw. für ein Wochenende auf 3.168 Euro.

Durch die Neufestsetzung der Honorare erhöht sich der jährliche Gesamtaufwand auf rund 3,6 Millionen Euro für die freiberuflichen Dienste.