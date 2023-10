Modernisierung Großer Umbau geplant: Über 50 Millionen Euro fließen in Villacher Haupt­bahnhof Villach - Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Hauptbahnhof in Villach wird ab Ende 2023 modernisiert. Umfassende Planungsarbeiten laufen bereits. Bis 2028 sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) #GOODNews © 5Min

Die Genehmigung für das Infrastrukturprojekt von ÖBB und Land Kärnten sowie der Finanzierungsanteil des Landes wurde am Dienstag, dem 20. Dezember 2022 von der Landesregierung beschlossen.

Millionen-Investition

Durch weitere Verbesserungen des Fahrplanangebotes im Fern- und Regionalverkehr und eine Vielzahl an Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten in Nah- und Fernverkehrszüge wird es in Villach künftig Umstiegsmöglichkeiten in alle Richtungen geben. Derzeit laufen bei den ÖBB bereits umfassende Planungsarbeiten, bis 2028 sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein. Das Land Kärnten leistet einen pauschalen Finanzierungsbeitrag von 4,8 Millionen Euro für Planung und Bau von kundenrelevanten Maßnahmen am Bahnhof. Das Gesamtvolumen der Investitionen am Standort der ÖBB beträgt über 50 Millionen Euro. „Damit stärken wir neben dem öffentlichen Verkehr auch die regionale Wirtschaft“, unterstreicht Wirtschafts- und Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Photovoltaik-Anlagen auf Bahnsteigdächern

Im Zuge der Modernisierung werden unter anderem auch neue Bahnsteigdächer mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet „Wir werden gemeinsam mit den ÖBB bei allen künftigen Infrastrukturprojekten alle Möglichkeiten zur nachhaltigen Energieerzeugung nutzen und besonders in diesem Bereich das Investitionstempo erhöhen“, so der Landesrat. Die Modernisierung wird im Rahmen des „Kärnten Paket II“ durchgeführt. „Insgesamt fließen mit diesem Mega-Investitionspaket rund 650 Millionen nach Kärnten“, so Schuschnig. Neben dem konsequenten Ausbau des Bus- und Bahnangebots steht vor allem die Modernisierung der Infrastruktur am Plan.