Echte Sammelleidenschaft: Klagenfurter steckte über 15.000 Euro in Panini-Sticker Kärnten - Die WM ist zwar schon vorbei, diesen besonderen Sammler würden wir euch aber trotzdem gerne vorstellen. Der Klagenfurter Siegfried Möstl steckte bereits über 15.000 Euro in seine Panini-Stickerkollektion. von T. Janschitz & A. Gursch 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) © privat

Den 3. September 2022 hat sich der Kärntner Siegfried Möstl heuer rot im Kalender markiert. An diesem Tag erschien nämlich das diesjährige Panini-Album zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sowie die begehrten WM-Sticker. Mittlerweile ist das Album voll und gesellt sich zu den 27 anderen, die Möstl über die Jahre bereits angesammelt hat. “Mit zwölf Jahren habe ich mein erstes Album angefangen”, erinnert er sich im Gespräch mit 5 Minuten. Es sei das “Panini WM 1982 Spanien Album” gewesen, voll habe er es aber damals nicht bekommen.

Der Kärntner Siegfried Möstl sammelt Panini-Sticker. © privat

Sammelleidenschaft entstand erst später

Erst Jahre später habe er die Leidenschaft zum Sammeln der Sticker entdeckt. Mittlerweile ist er darin ein wahrer Profi. “Ich kaufe immer zwei Kartons mit Sticker, darin sind jeweils hundert Päckchen”, erklärt der Panini-Fan. Den Rest tausche er mit anderen Sammlern. So bekam Möstl heuer sage und schreibe drei Stickerbücher voll. Mit den übrig gebliebenen Pickerln hilft er anderen Sammlern aus. Allein in diesem Jahr habe er so 21 Sammelalben mit seinen Paninis befüllen können.

Echte Schätze

Rund 15.000 Euro hat er über die Jahre bereits in seine Panini-Sammlung investiert. Darunter befinden sich mittlerweile auch echte Schätze, wie das ungeklebte Sticker “Johan Cruyff 74 München” sowie ein Sticker, dass vom ehemaligen Fußballprofi Hans Krankl signiert wurde. “Sie haben derzeit einen Wert von 1.500 bis 3.000 Euro”, so Möstl. Auch das allererste Panini Album der WM 1970 sei in seinem Besitz. Dieses habe einen Schätzwert von rund 4.000 Euro. Auf Nachfrage betont er aber, dass er nicht mal daran denken würde, es zu verkaufen. Ein echter Sammler also! 😉