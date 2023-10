Verkehrsunfall Auto über­schlug sich: 17-Jähriger ins Kranken­haus eingeliefert Feldkirchen - Am Dienstagnachmittag kam ein 17-jähriger Autofahrer von der Ossiacher Süduferstraße ab. In der Folge kollidierte er mit einem Straßenleitpflock, einem Wasserschacht und stieß gegen mehrere Büsche. Dabei überschlug sich der Wagen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Ein 17-jähriger Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der L49 Ossiacher Süduferstraße. Dabei kam er in Unterberg in der Gemeinde Feldkirchen aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Auto überschlug sich

In der Folge kollidierte er mit einem Straßenleitpflock, einem Wasserschacht und stieß gegen mehrere Büsche. Dabei überschlug sich der Wagen und kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der 17-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.