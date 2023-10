Was für ein Spiel! Rotjacken siegen im Kärnten Derby Villach - Es ist entschieden: Zum zweiten Mal in dieser Saison besiegten die Rotjacken die VSV-Adler. Die Fans jubeln! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) © VSV / Krammer

Zum dritten Mal in der diesjährigen win2day ICE Hockey League ging am heutigen Dienstag, dem 20. Dezember 2022, ein berühmt-berüchtigtes Kärnten Derby über die Bühne. Diesmal gastierten die Rotjacken beim Lokalmatador in Villach.

VSV landete ersten Treffer

Bereits vier Minuten nach Spielbeginn ertönte Jubel in den Fanreihen der Blau-Weißen, VSV-Crack John Hughes gelang der erste Treffer des Abends. Diesen konnten die Rot-Weißen aber im zweiten Drittel ausgleichen. Stürmer Nick Petersen pfefferte den Puck ins Tor der Villacher. Damit stand es kurze Zeit 1:1. Denn schon in der 31. Minute gingen die VSV-Adler wieder in Führung. Goalgetter Anthony Luciani versenkte die Scheibe in den Maschen der Klagenfurter.

KAC kann wieder ausgleichen

Die Spannung wuchs ins Unermessliche, als ein Treffer des KAC-Akteurs Rihards Bukarts schließlich erneut zum Gleichstand führte. Doch dann schien es, als würden die Villacher gewinnen, denn sie konnten ihre Führung dank Stürmer Robert Sabolic fünf Minuten später wieder ausbauen. Ein Irrglaube? Zumindest, wenn es nach KAC-Stürmer Matt Fraser geht, denn er bugsierte die Scheibe kurzerhand erneut ins Tor des VSV. Damit herrschte wieder Gleichstand. Sprichwörtlich in der letzten Minute ist es dann Thomas Vallant, der das Derby endgültig zugunsten der Rotjacken entscheidet. Sie siegen 4:3 gegen die Villacher.