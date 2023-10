Wetter in Kärnten Sonne lässt sich am Mittwoch kaum blicken Kärnten - Am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, überwiegen in Kärnten vielfach die Wolken. Sonnige Phasen gibt es nur zwischendurch. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © Ulrike Jenny

Von Klagenfurt bis nach Wolfsberg kann sich am Mittwoch der Hochnebel recht zäh halten und von Westen ziehen zudem bereits am Vormittag kompakte Wolkenfelder auf. “Zum Abend hin könnten vor allem in den nördlichen Bereichen auch ein paar wenige Regentropfen fallen, die auf teils noch kalten Böden lokal für Glätte sorgen könnten”, warnen die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 6 Grad.

