Einsatz

Mutter aus­gesperrt: Klein­kind alleine in der Wohnung

Mühlengrund - Gestern, am 20.Dezember 2022, sperrte sich eine Mutter am Balkon aus. Ihr Kleinkind befand sich zu dieser Zeit alleine in der Wohnung.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (70 Wörter)