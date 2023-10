Interaktive Citylight-Kampagne Sky Österreich sammelte Spenden für armuts­betroffene Mütter und Kinder Kärnten - Eine interaktive Citylight-Kampagne von Sky Österreich in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt machte Passanten zu Spendern für die Volkshilfe und generierte so eine Spendensumme von 10.000 Euro. Der Erlös sichert gezielt das Zuhause von Müttern und ihren Kindern in Österreich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) © Sky Österreich

Laut Statistik Austria sind 17 Prozent der Österreicher armuts- sowie ausgrenzungsgefährdet und mit 23 Prozent ist beinahe jedes vierte Kind von Armut betroffen. Für die Betroffenen werde dies vor allem in der besinnlichen Weihnachtszeit spürbar. Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und direkt zu unterstützen, hat Sky Österreich deshalb eine innovative Sonderwerbeform für den guten Zweck eingesetzt.

Interaktive Citylight-Kampagne

Im Rahmen einer interaktiven Citylight-Kampagne konnten Passanten in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt den „Home Button“ auf einer Sky Fernbedienung auf den Werbemitteln drücken und so jeweils eine Spende von einem Euro an die Volkshilfe auslösen. Dank der fleißigen Beteiligung konnte eine Spendensumme von insgesamt 10.000 Euro generiert werden. Diese kommt ab sofort einem österreichweiten Volkshilfe-Projekt für armutsbetroffene Mütter sowie ihren Kindern zugute und wird von Sky Österreich getragen.

“Aktiver Beitrag zur Armutsbekämpfung”

„Knapp 10.000-mal wurde der richtige Knopf gedrückt und so ein aktiver Beitrag zur Armutsbekämpfung in Österreich geleistet. Dafür bedanken wir uns bei Österreichs Passant:innen und freuen uns ein so wichtiges Projekt der Volkshilfe zu unterstützen“, so Walter Fink, Director Brand & Marcoms bei Sky Österreich.