Tierrettung Schreckliche Bedingungen: Zwölf Hunde abgenommen Graz - Zwölf Schlittenhunde wurden unter schrecklichen Bedingungen gehalten. Die Tierrettung, zusammen mit der Polizei, MitarbeiterInnen der BH Bruck-Mürzzuschlag, der Tierheime Kapfenberg und der Arche Noah waren bei diesem Einsatz ganz schön gefordert. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) SYMBOLFOTO - Husky im Käfig © pexels/ Julissa Helmuth

Während der Besitzer behauptete, seine Hunde wären gut versorgt, bot sich den Tierrettern ein ganz anderer Eindruck: “Die Zwinger waren zu klein, es gab kein Wasser und zu wenig Rückzugsmöglichkeiten. Die Huskies waren abgemagert, manche wiesen Liegeschwielen vom harten Boden auf und andere waren sogar verletzt. Eine Abnahme war eindeutig die richtige Entscheidung”, erzählt die Tierrettung, des aktiven Tierschutzes Österreichs.

Besitzer festgenommen

Während die Hunde gesichert wurden, geriet der Besitzer so in Rage, dass er handgreiflich wurde und schließlich festgenommen werden musste. Danach war es möglich die Hunde in Sicherheit zu bringen. “Sie waren sehr ängstlich, aber so hungrig, dass sie sich mit Leckerlis gut zum Einsteigen überzeugen ließen und so gesichert werden konnten”, behauptet die Tierrettung.

Medizinische Versorgung

Acht der Huskies sind im Tierheim Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah untergebracht, vier hat das Tierheim Kapfenberg übernommen. Dort werden sie erst einmal medizinisch versorgt.

Unterstützung gesucht

Die Tierrettung freut sich über jegliche Unterstützung: “Nachdem für diesen Einsatz einige Kilometer zurückgelegt wurden, unser Tierrettungsauto nicht mehr das Jüngste ist und immer wieder kleinere und auch größere Wehwehchen vorkommen, würden wir uns über Unterstützung sehr freuen”.

Kleine Unterstützung Spendenkonto: IBAN AT71 3800 0000 0513 5025 Verwendungszweck: Abnahme Schlittenhunde