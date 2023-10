eMap-Zwischenbericht liegt vor

Energiemaster­plan: Hier besteht in Kärnten noch Aufhol­bedarf

Kärnten - Der im Jahr 2014 erstellte Energiemasterplan Kärnten wird im Abstand von zwei Jahren in Form von Zwischenberichten evaluiert und gegebenenfalls an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. Nun liegt der vierte Zwischenbericht vor. Dieser wurde am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, in der Sitzung der Kärntner Landesregierung beschlossen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (227 Wörter)